Появилось видео с нападением на бабушку в Новосибирске

Правоохранительные органы Новосибирска ищут мужчину, который ограбил старушку в подъезде дома.

По данным следствия, было установлено, что 8 октября 2023 года на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска мужчина совершил нападение на 78-летнюю жительницу дома. В результате чего ограбил жертву, вытащив из ее кармана 1,5 тысячи рублей.

Нападение произошло на лестничной площадке первого этажа, где камера видеонаблюдения успела зафиксировать происшествие.

Сейчас возбуждено уголовное дело, а сотрудники отдела полиции устанавливают местонахождение грабителя.

Напомним, что в Новосибирске начался суд над рецидивистом, который напал на полицейского.