сегодня
19 октября, 18:17
пробки
7/10
погода
+14.9°C
курсы валют
usd 97.37 | eur 102.9
сегодня
19 октября, 18:17
пробки
7/10
погода
+14.9°C
курсы валют
usd 97.37 | eur 102.9
сегодня 16:54
проиcшествия

Появилось видео с нападением на бабушку в Новосибирске

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Правоохранительные органы Новосибирска ищут мужчину, который ограбил старушку в подъезде дома.

По данным следствия, было установлено, что 8 октября 2023 года на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска мужчина совершил нападение на 78-летнюю жительницу дома. В результате чего ограбил жертву, вытащив из ее кармана 1,5 тысячи рублей.

Нападение произошло на лестничной площадке первого этажа, где камера видеонаблюдения успела зафиксировать происшествие.

Сейчас возбуждено уголовное дело, а сотрудники отдела полиции устанавливают местонахождение грабителя.

Напомним, что в Новосибирске начался суд над рецидивистом, который напал на полицейского.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в