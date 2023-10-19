В Новосибирске начался суд над рецидивистом, который напал на полицейского

Начался суд над сибиряком, который пытался ограбить магазин и напал на сотрудника полиции в Новосибирске.

Как сообщают на сайте Новосибирского областного суда, 18 октября началось рассмотрение уголовного дела в отношении ранее судимого 51-летнего Олега Гаича, который при попытке ограбить магазин напал на сотрудника полиции.

Весной этого года, 10 мая мужчина пошел грабить магазин, взяв с собой нож. Уже на месте совершить затеянное ему не удалось, так как сотрудник магазина успел вызвать полицейский наряд, которые сразу же приехали.

Как сообщили в суде, обвиняемый признал вину в совершении разбойного нападения, но с обвинением по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции вину не согласился.

Напомним, что закладчицу из Новосибирска задержали с партией героина в Алтайском крае.