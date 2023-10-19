Закладчицу из Новосибирска задержали с партией героина в Алтайском крае

Жительницу из Новосибирска задержали в Алтайском крае с закладками.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, была задержана 35-летняя жительница Новосибирска, которая оборудовала героиновые тайники-закладки.

В сентябре 2023 года женщина стала работать на теневой интернет-магазин в качестве курьера. По указаниям куратора она занималась сбытом наркотиков в Алтайском крае. Об этом сообщили словам правоохранительные органы.

«Задержание произошло, когда женщина оборудовала тайники-закладки на территории Славгорода. В ходе личного досмотра подозреваемой правоохранители обнаружили и изъяли 48 свёртков с героином. Кроме того, женщина показала оперативникам местонахождение ещё 100 аналогичных пакетиков», – сообщили оперативники.

На женщину возбудили уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что семья из Новосибирска осуждена за покушение на незаконный сбыт наркотиков.