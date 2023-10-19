Путин позвал Байдена на чаепитие с блинами

Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил президента США Джо Байдена на чаепитие в России. Об этом заявил Путин на пресс-конференции по итогам III Международного форума «Один пояс – один путь» в Пекине.

Президент задается вопросом, если Россия проигрывает, то зачем Штаты поставляют американские ракеты ATACMS. Путин предложил Байдену забрать все оружие и приехать в Россию.

«Пусть президент США забирает ATACMS, все другое вооружение, садится за блины и приезжает в Россию на чаепитие», — сказал президент России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что названа дата предварительного голосования новосибирской «ЕР» на довыборах в горсовет.