СК начал проверку после обрушения моста под Новосибирском

В Слекоме начали проверку после обрушения моста в Новосибирской области.

В Новосибирской области начали проверку после обрушения моста в Чулымском районе 19 октября. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за мониторинг и техническое состояние мостового сооружения, на предмет халатности», — говорится в сообщении.

Напомним, что в посёлке Базово рухнул железобетонный мост через реку Карасук. Есть версия, что обрушение произошло из-за крена опоры. Как отмечают в СКР, 26 человек оказались отрезанными от населённого пункта, а для девяти детей отменили уроки в школе. Пострадавших нет.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске задержали киллера, который несколько раз выстрелил в бизнесмена на парковке у жилого дома на Ипподромской улице в августе.