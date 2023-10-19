В Новосибирске задержали киллера, расстрелявшего бизнесмена на Ипподромской

СМИ сообщили о задержании стрелка, напавшего на бизнесмена в Новосибирске.

В Новосибирске задержали киллера, который несколько раз выстрелил в бизнесмена на парковке у жилого дома на Ипподромской улице в августе. Об этом 19 октября сообщил Telegram-канал «Экстренный НСК».

В СУ СКР по Новосибирской области Сиб.фм на момент публикации не подтвердили и не опровергли информацию о задержании преступника.

Напомним, в ночь на 15 августа на улице Ипподромской киллер расстрелял 40-летнего бизнесмена из Казахстана Владимира Ф. По данным источника Сиб.фм, потерпевший ранее проживал в казахстанском городе Риддер, а позже перебрался в Новосибирскую область, где открыл бизнес по аренде и управлению нежилых помещений.

Мотивы преступника пока неизвестны. Однако, по информации источника, киллер сделал семь выстрелов в упор — во Владимира попало не менее пяти. С места происшествия пострадавшего увезла машина скорой помощи.