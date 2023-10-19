Суд вынес приговор жителю Новосибирска за попытку контрабанды военного снаряжения

Сегодня, 19 октября, Карасукский районный суд Новосибирской области принял решение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска Уулу Б. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 – п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ – покушение на контрабанду военного снаряжения.

Уулу Б. работал в транспортной компании и предложил своему знакомому переправить через границу 3886 предметов военного снаряжения.

Уулу Б. приговорили к 5 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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