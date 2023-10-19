«Сын батальона»: на СВО бойцы из Новосибирска спасли в окопе маленького сыча

В зоне спецоперации бойцы из Новосибирска спасли в окопе маленького сыча.

Участники специальной военной операции из Новосибирска спасли из-под обстрела маленького сыча. Об этом сообщил новосибирский волонтёр Алексей Носов в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Носова, малыш выпал из гнезда при обстреле и чудом выжил. Бойцы забрали его в штаб и привели в порядок. Теперь сыч ни на шаг не отходит от военнослужащих.

«Он признал в них родителей и не хочет расставаться даже на чуть-чуть. Ведёт себя как непоседливый ребёнок, глаз да глаз за ним», ― пишет волонтёр.

Как отмечает Алексей Носов, бойцы учат птенца летать и помогают охотиться. Малыш не хочет покидать батальон, а военнослужащие считают его своим талисманом. Сейчас совёнку выбирают позывной. Уже есть два варианта — Зёма и Пират. Остальные имена предлагают комментаторы.

«Шёпот. Они же бесшумные птички», — пишут одни.

«Ну какая милота! Вообще, он на домовёнка Кузю похож», — предлагают другие.

«Милаша моя сказала, что этот милаш — явно Стёпа или Петя. Будущий Степан или Пётр», — умиляются третьи.

Напомним, что мемориал спецназовцам СВО планируют установить в Новосибирской области.