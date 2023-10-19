Терапевт Шашкова объяснила причины сильного шелушения кожи на лице

По словам специалиста, чаще всего кожа становится шершавой из-за негативного воздействия окружающей среды.

Врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольга Шашкова рассказала в беседе с Pravda.Ru, что кожа может начать шелушится из-за абсолютно разных причин. По словам специалиста, к наиболее популярной среди них является воздействие окружающей среды — ветер, мороз, ультрафиолетовые лучи и сухой воздух в помещении.

Еще одним не менее важным фактором, который влияет на здоровье кожи, считается обезвоживание организма из-за недостаточного потребления чистой воды. При этом важно помнить, что употребление спиртного и активное курение тоже могут ухудшить состояние кожи, подчеркнула терапевт.

При этом не стоит исключать и влияние некоторых кожных заболеваний, аллергических реакций и гормональных нарушений. Они включают в себя дефицит или избыток половых гормонов, гормонов щитовидной железы, а также заболевания ЖКТ, печени и почек, добавила медик.

Напомним, дерматолог Константиновская заявила, что прыщи не пройдут после отказа от молочных продуктов.