В Ассоциации природопользователей предложили научить россиян безопасно собирать грибы

Специальные мастер-классы помогут снизить количество случаев серьезных отравлений грибами.

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец обратился к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением организовать мастер-классы и тренинги по безопасному сбору грибов. Об этом сообщает RT.

По мнению общественного деятеля, такое нововведение поможет снизить количество ежегодных случаев серьезных отравлений грибами, которые иногда доводят и до смертельных исходов.

Корниец подчеркнул, что такие случаи из раза в раз повторяются из-за плохой осведомленности населения о ядовитых и несъедобных грибах.

Напомним, в Новосибирской области грибникам ужесточили наказание за сбор краснокнижных грибов.