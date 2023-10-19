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проиcшествия

В Хабаровском крае восьмикласснику взрывом оторвало два пальца на руке

Фото: Pexels.com

Ребенок нашел в мусорке взрыватель УЗРГМ.

В Хабаровском крае, в поселке Эльбан, восьмиклассник случайно нашел в мусорке банку с «необычными деталями» и решил поиграть с ними. В ходе игры один из обнаруженных предметов оказался взрывателем УЗРГМ. «Игрушка» взорвалась и оторвала большой и указательный пальцы на руке ребенка.

Полицейские изъяли банку с оставшимися взрывателями и начали расследование, чтобы выяснить, как она попала в мусорку.

По предварительной информации, не исключено, что банку мог выбросить кто-то из военных, так как рядом с поселком находятся три воинские части.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появилось видео с нападением на бабушку в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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