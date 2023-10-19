В Новосибирск придут похолодание и ливни с сильным ветром

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждают, что в Новосибирск идет похолодание с дождями и сильным ветром.

В четверг, 19 октября, погода сохранится достаточно теплой. Ночью ожидается +7 градусов, а днем до +15 градусов. Несмотря на это, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

Уже в пятницу, 20 октября, температура начнет падать. Ночью столбики термометров покажут +4 градуса, а днем до +11 градусов, но без осадков.

Как сообщают синоптики, в субботу, 21 октября, погода испортится. Днем воздух нагреется до +8 градусов, но будет умеренный дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Напомним, что в конце октября ожидается мощная магнитная буря.