сегодня
19 октября, 12:06
пробки
4/10
погода
+11.1°C
курсы валют
usd 97.37 | eur 102.9
сегодня
19 октября, 12:06
пробки
4/10
погода
+11.1°C
курсы валют
usd 97.37 | eur 102.9
сегодня 11:11
общество

В Новосибирск придут похолодание и ливни с сильным ветром

Фото: freepik

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждают, что в Новосибирск идет похолодание с дождями и сильным ветром.

В четверг, 19 октября, погода сохранится достаточно теплой. Ночью ожидается +7 градусов, а днем до +15 градусов. Несмотря на это, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

Уже в пятницу, 20 октября, температура начнет падать. Ночью столбики термометров покажут +4 градуса, а днем до +11 градусов, но без осадков.

Как сообщают синоптики, в субботу, 21 октября, погода испортится. Днем воздух нагреется до +8 градусов, но будет умеренный дождь и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Напомним, что в конце октября ожидается мощная магнитная буря.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в