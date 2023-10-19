Вспышка X-класса: сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю в октябре

В конце октября ожидается мощная магнитная буря.

В октябре на Землю обрушатся сильнейшие магнитные бури, которые принесут немало неудобств метеозависимым людям.

По прогнозам специалистов, 30 и 31 октября ожидается подъем геомагнитной активности, достигающей отметки от 2 до 4 баллов. Это может привести к возникновению самой мощной солнечной вспышки X-класса.

Такие магнитные бури способны оказывать влияние на работу приборов, установленных на спутниках, а также на состояние атмосферы.

Людям, чувствительным к геомагнитной активности, рекомендуется в эти дни избегать употребления алкоголя, сократить потребление жирной и соленой пищи, а также избегать стрессовых ситуаций и перегрузок. Важно пить больше воды, употреблять фрукты и обеспечить себе достаточный сон.

Напомним, в Новосибирске синоптики предупредили автомобилистов об ухудшении погоды.