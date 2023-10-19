В Новосибирске Деды Морозы начали принимать предзаказы на поздравления

Предзаказы на поздравления начали принимать Деды Морозы из Новосибирска.

Деды Морозы из Новосибирска начали получать предзаказы на новогодние поздравления. Предложения появились на популярном сайте объявлений.

Пригласить в гости сказочных персонажей стоит 2000 рублей и выше. В минимальную цену входят игры с Дедом Морозом и снегурочкой, хоровод, загадки и памятные фото. Герои не оставят детей без подарков — родителям нужно лишь купить их заранее и передать Дедушке Морозу.

Чтобы к 20-минутному экспресс-поздравлению присоединился символ 2024 года, родителям придётся заплатить около 5000 рублей. Часовая программа с Драконом, Дедом Морозом и Снегурочкой будет стоить 10 тысяч рублей. Однако в этот прайс входят ещё и танцы с диджеем.

Кроме того, сказочные персонажи предлагают новосибирцам сделать снимки на Polaroid. Стоимость поздравления с атмосферными кадрами составила около 5000 рублей. За предзаказ аниматоров до 1 ноября обещают скидку до 10%.

Напомним, что в начале ноября улицу Ленина в Новосибирске начнут украшать к Новому году. Дорога снова станет пешеходной до улицы Советской.