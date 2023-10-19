В Новосибирске на 75 году жизни умер композитор Владимир Лямкин

Его композиции исполняют многие профессиональные оркестры русских народных инструментов.

Коллектив Новосибирской государственной филармонии и Русского академического оркестра сообщают, что 17 на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации, композитор и аранжировщик Владимир Лямкин.

Более пятидесяти лет Владимир Лямкин создавал множество произведений и аранжировок для народных и духовых оркестров. Его музыкальные композиции звучали во множестве профессиональных оркестрах русских народных инструментов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в музыкальном театре выпустят свою версию «Титаника».