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общество

В Новосибирске на 75 году жизни умер композитор Владимир Лямкин

Фото: Новосибирск скорбит

Его композиции исполняют многие профессиональные оркестры русских народных инструментов.

Коллектив Новосибирской государственной филармонии и Русского академического оркестра сообщают, что 17 на 75-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации, композитор и аранжировщик Владимир Лямкин.

Более пятидесяти лет Владимир Лямкин создавал множество произведений и аранжировок для народных и духовых оркестров. Его музыкальные композиции звучали во множестве профессиональных оркестрах русских народных инструментов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в музыкальном театре выпустят свою версию «Титаника».

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Игорь Кириченко
Журналист

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