В Новосибирске приговорил омича к 12 годам строгого режима за поджог знакомого

В апелляционном суде Новосибирска рассмотрели жалобу на приговор 27-летнему омичу, который убил топором и поджёг знакомого.

В январе 2023 года в городе Калачинск Омской области на фоне возникшего конфликта мужчина начал бить своего собутыльника обухом топора, а тело облил керосином и поджог.

Несмотря на то, что пострадавшего успели отвезти в больницу, он скончался от полученных ран.

По данным следствия, Омский областной суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима. Однако с апелляционной жалобой суд Новосибирска не согласился и оставил вынесенный приговор.

Ранее Сиб.фм писал о том, что после распития водки под Новосибирском в посёлке Маслянино двое мужчин скончались и еще один находится в больнице в критическом состоянии. Спиртной напиток они купили в местном магазине. В настоящее время проводится расследование, связанное со смертью двух мужчин.