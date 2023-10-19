В Новосибирске скончался академик СО РАН Николай Донченко

Член-корреспондет СО РАН Николай Донченко умер в Новосибирске.

В Новосибирске скончался член-корреспондет СО РАН, доктор ветеринарных наук Николай Донченко. Ему было 59 лет. Об этом сообщили на официальном сайте СО РАН.

Николай Донченко родился 30 марта 1964 года и закончил ветеринарный факультет Новосибирского сельскохозяйственного института в 1986 году. Он проработал в Институте экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока CO Россельхозакадемии, а также преподавал в Новосибирском государственном аграрном университете.

За годы своей карьеры Николай Донченко стал членом СО РАН, доктором ветеринарных наук и главой Сибирской федерального научного центра агробиотехнологий. Его научная деятельность была связана с разработкой противотуберкулезных препаратов, а также методами диагностики и профилактики туберкулеза у сельскохозяйственных животных.

Прощание с академиком Николаем Донченко пройдёт 20 октября в 12:00 в похоронном доме ИМИ.

Напомним, что в Новосибирске экс-председателя СО РАН, академика Александра Асеева планируют лишить звания почётного жителя города.