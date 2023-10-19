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вчера 23:50
общество наука

В Новосибирске создали специальное приложение для развития речи детей

Фото: Pexels.com

Приложение получило название «АБЦейка».

Сотрудница НГТУ Алтынгуль Кубисенова и её команда представили новое приложение «АБЦейка» для развития речи детей. По информации пресс-службы вуза, приложение использует интерактивные, развивающие речь книги, созданные социальным педагогом. «АБЦейка» оснащена нейросетью, способной анализировать речь ребёнка и предлагать игровые программы для его развития. Родители и логопеды смогут следить за прогрессом детей, используя приложение.

Приложение включает мобильные игры, которые не только распознают речь ребёнка, но и мотивируют его самостоятельно произносить звуки. Основанные на современных методиках упражнения способствуют развитию когнитивно-речевых функций и коррекции дефектов в речи. Автор «АБЦейки» Алтынгуль Кубисенова подчеркнула, что приложение предоставляет возможность детям слышать и правильно произносить слова.

Ранее ученые выяснили, что антидепрессанты улучшают память у людей с депрессией.

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Игорь Кириченко
Журналист

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