В Новосибирской области четыре министра до сих пор не получили «портфели»

В Новосибирской области утвердили новый состав регионального правительства. Однако судьба четырех министерских портфелей до сих пор остается под вопросом.

Согласно Постановлению № 195 «О правительстве Новосибирской области», временно исполняющим обязанности главы регионального минпрома остается Андрей Гончаров, а также Константин Хальзов, возглавляющий областной минздрав, Евгений Шестернин, глава министерства природных ресурсов и экологии, и Юрий Зимняков, который уже полтора года исполняет обязанности министра культуры.

В правительстве сообщили, что Законодательное Собрание области уже одобрило всех предложенных губернатором кандидатов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор области Травников утвердил состав правительства.