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общество

В Новосибирской области хотят ввести обязательное экологическое образование

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирской области собираются ввести обязательное экологическое просвещение.

В Новосибирской области разрабатывается законопроект о введении обязательного экологического просвещения. Депутаты Законодательного собрания обсудили эту инициативу на профильном заседании комиссии 19 октября.

Такой закон хотят ввести из-за нехватки знаний о правилах обращения с отходами. По статистике, всего 0,03% студентов получают образование в сфере экологии и природопользования.

Для решения этой проблемы решили создать специальную рабочую группу, которая будет разрабатывать закон о просвещении в области экологии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд вынес приговор жителю Новосибирска за попытку контрабанды военного снаряжения.

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Игорь Кириченко
Журналист

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