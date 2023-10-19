В Новосибирской области хотят ввести обязательное экологическое образование

В Новосибирской области собираются ввести обязательное экологическое просвещение.

В Новосибирской области разрабатывается законопроект о введении обязательного экологического просвещения. Депутаты Законодательного собрания обсудили эту инициативу на профильном заседании комиссии 19 октября.

Такой закон хотят ввести из-за нехватки знаний о правилах обращения с отходами. По статистике, всего 0,03% студентов получают образование в сфере экологии и природопользования.

Для решения этой проблемы решили создать специальную рабочую группу, которая будет разрабатывать закон о просвещении в области экологии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд вынес приговор жителю Новосибирска за попытку контрабанды военного снаряжения.