В Новосибирской области медицинские туристы потратили больше 1 млрд рублей

За два года к услугам новосибирских медучреждений прибегли около 50 тысяч иностранцев из 84 стран.

В Новосибирской области заметили значительный прилив медицинских туристов. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал, что более 1 миллиарда рублей поступило благодаря хорошо развитому медицинскому туризму.

Основными направлениями медицинского туризма являются центр травматологии и ортопедии, Нейрохирургический центр, клиника Мешалкина, Институты туберкулеза и микрохирургии глаза, а также другие медицинские организации. Кроме того, пациенты все чаще обращаются в частные клиники и стоматологии в регионе.

За два года в медицинские учреждения Новосибирска обратились около 50 тысяч иностранных граждан из 84 стран.

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