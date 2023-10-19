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общество культура

В Новосибирской области проведут международный джазовый фестиваль

Фото: Pexels.com

С 22 по 28 октября пройдет сибирский джазовый фестиваль SibJazzFest, организованный Новосибирской государственной филармонией. На нем выступят коллективы и солисты мировой величины.

В рамках фестиваля выступят яркие джазовые музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока и, конечно, Новосибирска на площадках Новосибирской государственной филармонии.

Среди особых мероприятий фестиваля — «Джазовый раф» с участием специального гостя Бориса Березовского, который сыграет на фортепиано. Также будет дарк-эмбиент от Index Trio, сербский джаз от Марко Марковича и Big Brass Band, а также мастер-класс по тэп-дэнсу для молодых слушателей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в музыкальном театре выпустят свою версию «Титаника».

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Игорь Кириченко
Журналист

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