В Новосибирской области взлетели цены на популярные продукты

В Новосибирске произошел рост цен за неделю в сравнении с началом года.

В Новосибирске отмечен значительный рост цен на самые популярные продукты в период со 2 по 9 октября 2023 года в сравнении с началом года. Динамика цен прослеживается по данным Росстата, которые приводит ресурс федерального Минфина «Ай мониторинг».

Как сообщает Росстат, со 2 по 9 октября 2023 года в Новосибирской области на +13,89 до 438,36 рублей за килограмм подорожали сосиски и сардельки. При этом с начала года цена за килограмм сосисок и сарделек в регионе выросла на +20,37 рублей.

На +11,09 рублей до 232,80 рубля за килограмм в указанный период в Новосибирской области повысилась цена на куры. А с начала года, по информации Росстата, цена за килограмм этого продукта изменилась на +62,02 рубля.

Как сообщает Росстат, со 2 по 9 октября 2023 года на +2,33 рубля до 91,58 рубля за килограмм в Новосибирской области розничная цена на яйца за 10 штук.

Со 2 по 9 октября 2023 года в Новосибирской области на +0,23 рубля до 104,70 рубля за литр выросло в цене молоко жирностью 2,5-3,2 %.

В соответствии с данными Росстата, со 2 по 9 октября 2023 года, в Новосибирской области подорожал хлеб. Так, по информации статистиков, цена за килограмм ржаного и ржано-пшеничного хлеба выросла на +0,53 рубля до 98,85 рублей.

В свою очередь хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, по заявлению статистиков, за неделю подорожали на +0,6 рубля до 76,46 рублей за килограмм.

Напомним, что врач Мясников назвал продукты, которые защищают от диабета.