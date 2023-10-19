В Петербурге педофил, вышедший по УДО, снова задержан за насилие над детьми

В питерском метро задержали бывшего полицейского Дениса Грибкова, которого судили за сексуальное насилие над подростками в 2009 году.

Как сообщает «Фонтанка», 17 октября в толпе на перегоне «Гостиный двор» — «Маяковская», мужчина трогал 12-летнего мальчика за половой орган через одежду. Аналогичная ситуация повторилась на следующий день на перегоне «Гостиный двор» — «Площадь Александра Невского».

Подозреваемого быстро нашли по камерам видеонаблюдения. Денис Грибков ранее отбывал наказание за аналогичные преступления. Однако его выпустили по УДО в 2021 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что музыкант Стас Намин назвал отморозком приемного сына, убившего свою бабушку и брата.