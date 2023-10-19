В Подмосковье убили сына и тёщу основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина

В собственном коттедже Подмосковья зарезали сына и тёщу легендарного музыканта Стаса Намина.

По данным Telegram-канала Mash, подозреваемого задержали. Им оказался сводный брат убитого 35-летнего Артёма Микояна.

По данным следствия, тела 85-летней Полины Ткаченко и сына Намина были найдены на даче в деревне Крюково Истринского района. Женщину убили ножом в грудь, а на сыне были обнаружены колото-резаные раны по всему телу.

Сейчас подозреваемого допрашивают, а следователи СК по Московской области проводят обыски.

Напомним, что гость зарезал жениха на сельской свадьбе под Новосибирском.