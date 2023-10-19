В России изменится модель перехода в десятый класс и колледжи

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что переход школьников в десятый класс и поступления в учреждения среднего профессионального образования в России могут измениться.

«Уже в ближайшем будущем модель перехода в десятый класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, она, скорее всего, изменится», — подчеркнул Музаев «РИА Новости».

Возможные изменения глава объяснил тем, что существующая модель не отвечает современным требованиям. Он также подчеркнул, что в российских школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам.

Однако, ведомство не планирует сокращать количество экзаменов, сдаваемых после 9-го класса.

Напомним, что в Пекине откроют представительство высшей школы Новосибирской области.