В России приостановят выпуск новой тысячной купюры из-за критики церкви

Банк России на презентации показал новые банкноты в 1 тысячу и 5 тысяч рублей.

Банк России приостанавливает выпуск новой тысячерублевой банкноты, презентованной два дня назад. Об этом сообщили в Центробанке России.

В Банке России заявили, что такое решение приняли из-за того, что банкнота не успела поступить в широкое обращение.

Однако церковь возмутило то, что минарет изображен с полумесяцем, а купол православного храма — без креста.

Напомним, что 16 октября на презентации показали новые банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей, выполненные в стиле предыдущих банкнот.