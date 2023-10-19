Врач Алиев предупредил о серьезных последствиях запущенного кариеса зубов

Специалист подчеркнул, что если не лечить кариес, то также могут пойти сколы и трещины на зубах.

Врач-имплантолог-ортопед, главный врач сети стоматологических клиник «Эстет» Сабит Алиев рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что запускать кариес ни в коем случае нельзя, так как зубы могут в прямом смысле слова разрушиться, а распространившиеся бактерии привести к пульпиту и сильным болям.

«Более того, кариес приводит к сколам, трещинам и зазорам между зубами. В результате зубной ряд становится неровным и кривым. Если еще более запустить кариес, воспаляются кости челюсти. Большое количество кариозных зубов может привести к проблемам с желудком», — добавил специалист.

Алиев подчеркнул, что кариес может появиться даже у детей, причем по одним и тем же причинам, что и у взрослых. Например, из-за недостаточной и неправильной гигиены полости рта. Но в любом случае, по словам имплантолога, нужно начинать лечить кариес на ранней стадии и не запускать его.

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