Житель Новосибирска открыл нелегальное казино в центре города

Нелегальное казино в центре города открыл житель Новосибирска.

В центре Новосибирска появилось очередное нелегальное казино. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Как отметили в ведомстве, азартные игры проводились в здании №186 по улице Красный проспект в Заельцовском районе Новосибирска.

Подозреваемый контролировал работу игрового зала. Выяснилось, что игры проводились через интернет и специальные автоматы.

«По результатам оперативно-розыскных мероприятий зафиксирован игровой процесс, сотрудниками правоохранительных органов изъято 22 единицы игорного оборудования, а также денежные средства», — говорится в сообщении.

По результатам проверки возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» (ч.2 ст. 171.2 УК РФ). Расследование находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что в областном суде поставили точку в деле жителя Нижнего Тагила, который приехал в Новосибирск, чтобы расстрелять своего компаньона по бизнесу — ранее они вместе открыли казино.