Житель Забайкалья выплатит компенсацию за нападение собаки на маленькую девочку

В апреле 2023 года ребенок попал в больницу после того, как собака укусила ее за ногу.

В Забайкалье местного жителя обязали выплатить 30 тысяч рублей после того, как он не уследил за своей собакой и она покусала ребенка. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. Соседский пес налетел на 11-летнюю девочку и начал кусать ее за ногу. Семья пострадавшей обращалась в больницу, так как ребенок испытывал сильные физические и эмоциональные страдания.

В прокуратуре уточнили, что решение вступило в законную силу.

Напомним, в Новосибирске породистая собака покусала 14-летнюю девочку.