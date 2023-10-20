Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения моста под Новосибирском

В Новосибирской области рухнул автомобильный мост — глава СКР дал поручение возбудить уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание начать уголовное дело по факту обрушения автомобильного моста в Новосибирской области.

19 октября текущего произошло обрушение автомобильного моста через реку Карасук в Чулымском районе Новосибирской области. Мост был построен в 1974 году. В результате происшествия 26 жителей села Базово, включая девять детей, оказались отрезанными от основной части населенного пункта и ключевых объектов инфраструктуры, включая школы.

Отмечается, что весной текущего года проводился мониторинг технического состояния моста, который был признан удовлетворительным.

Следственным управлением Следственного комитета России по Новосибирской области уже начата процессуальная проверка данного инцидента.

Напомним, ранее стали известны причины обрушения автомобильного моста в Новосибирской области.