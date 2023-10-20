Православный активист Квасницкий высказался против концерта Арбениной в Новосибирске

Православный активист Квасницкий не понимает, почему в Новосибирске не отменяют концерт Дианы Арбениной, как это сделали в других городах.

Православный активист Иван Квасницкий выступает за отмену концерта лидера "Ночных снайперов" Дианы Арбениной. Об этом он заявил корреспонденту Сиб.фм 20 октября.

Квасницкий поделился, что прочитал комментарии людей, которые жалуются на предстоящий концерт Арбениной.

«Они пишут: Новосибирск, вы что за город такой? Все люди как люди, а вы выпендрились», — цитирует слова людей Квасницкий.

Активист считает, что концерт всё еще могут отменить из-за большого разногласия в обществе.

«Посмотрим. Возможно, всё сойдет в нужном ключе. Арбенина выступила против Крыма, потом поехала с концертом в Киев, где извинилась за своих коллег, а сейчас вообще заняла сторону Израиля», — сказал он.

По мнению активиста, из-за проведения концерта Новосибирск встанет не в тот ряд городов.

«У нас бойцы на СВО кровь проливают, а вы здесь деньги сдаете Арбениной, которая, возможно, оказывает поддержку противоположной стороне», — сетует собеседник.

Квасницкий отметил, что подобная ситуация была с Филиппом Киркоровым, который провёл свой концерт 5 апреля. Тогда активисты пытались отменить выступление из-за оскорбления чувств верующих, которое увидели на выступлении поп-звезды в Красноярске — Киркоров исполнял песню «Романы», а рядом с ним танцевали полуобнаженные женщины в образе монашек.

Однако в Министерстве физкультуры и спорта, которому принадлежит «Локомотив-Арена», ответили, что не отменили концерт Киркорова, так как целесообразность подобного решения не была установлена. Также представители министерства добавили, что в случае отмены концерта организаторам пришлось бы возместить убытки. Других причин для запрета мероприятия — таких, как наличие артиста в реестре иностранных агентов, — власти не усмотрели.

Ранее Сиб.фм собрал, за какие высказывания Арбениной требуют отменить её концерт в Новосибирске.

Напомним, бойцы из зоны СВО высказались о скандальном концерте Дианы Арбениной в Новосибирске.