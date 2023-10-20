Президент Путин поручил обеспечить участников СВО с инвалидностью средствами реабилитации

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспеччит участников специальной военной операции (СВО) на Украине, получивших увечья, необходимыми средствами реабилитации. Об этом сообщает ТАСС.

На совете по физической культуре и спорту он подчеркнул, что в ближайшее время отрегулируют вопросы реабилитации. Путин отметил наличие как зарубежных, так и отечественных средств реабилитации, которые являются современными и эффективными.

Президент также подчеркнул, что ветераны СВО не должны чувствовать себя чужими при распределении ресурсов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин позвал Байдена на чаепитие с блинами.