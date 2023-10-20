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общество

Президент Путин поручил обеспечить участников СВО с инвалидностью средствами реабилитации

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспеччит участников специальной военной операции (СВО) на Украине, получивших увечья, необходимыми средствами реабилитации. Об этом сообщает ТАСС.

На совете по физической культуре и спорту он подчеркнул, что в ближайшее время отрегулируют вопросы реабилитации. Путин отметил наличие как зарубежных, так и отечественных средств реабилитации, которые являются современными и эффективными.

Президент также подчеркнул, что ветераны СВО не должны чувствовать себя чужими при распределении ресурсов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин позвал Байдена на чаепитие с блинами.

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Игорь Кириченко
Журналист

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