Психолог Гольдштейн объяснила нежелание ребенка идти в школу

Специалист подчеркнула, что на детей ни в коем случае нельзя кричать, если они прогуляли занятия.

Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что родителям важно разобраться с причиной, по которой ребенок отказывается идти в школу или прогуливает ее. Однако кричать в таких случаях специалист не рекомендует.

«Самые распространенные причины прогулов — это страх провала из-за завышенных требований дома, вредные привычки и плохие компании, сложные отношения с одноклассниками, низкая самооценка, усталость и загруженность дополнительными занятиями и кружками», — объяснила эксперт.

При этом Гольдштейн подчеркнула, что дети могут пропускать уроки и из-за проблем с учителем или другими одноклассниками. В таких случаях ребенок постоянно нервничает и соответственно его тяга к знаниям резко пропадает.

«Если ребенок прогуливает школу из-за конфликтов с одноклассниками, для начала поговорите со своим школьником, чтобы узнать детали. Это могут быть разовые конфликты, когда ребята что-то не поделили. Но если в классе нездоровая атмосфера буллинга, то здесь необходимо выйти на разговор с учителями, директором, психологом», — добавила она.

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