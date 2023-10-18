Новосибирские школьники «затроллили» продавца секс-шопа: мужчина вызвал ГБР

В Новосибирске компания 12-летних школьников с интересом изучали витрины магазина интимных товаров.

Трое мальчиков и девочек стояли около магазина интимных товаров в торговом центре, расположенном в Калининском районе, и увлеченно обсуждали увиденный ассортимент. Продавцу стало неприятно от насмешек детей и он был вынужден вызвать охрану.

«Прибывшим на вызов бойцам ГБР-77 мужчина пояснил, что его троллит группа несовершеннолетних», ― прокомментировали в агентстве безопасности «Гвардия».

В агентстве безопасности также сказали, что бойцы провели с ребятами спокойную воспитательную беседу, рассказав о статье за хулиганство. Школьники оказались очень послушными и быстро покинули место «происшествия».

Напомним, что в Новосибирске будут судить подростков из «банды ашановских» за вымогательство.