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вчера 22:15
общество наука

Стало известно, какая группа крови самая «глупая»

Фото: Pexels.com

Среди четырех групп крови есть одна, носители которой не блещут интеллектом.

Специалисты провели исследование, сравнив интеллектуальные способности различных групп крови.

Результаты показали, что носители второй отрицательной группы крови, если они мужчины, могут проявлять склонность к поспешным решениям, невысокому интеллекту и необдуманным поступкам.

Интересно, что большинство американских президентов также имели эту группу крови.

Ранее Сиб.фм сообщал, что В Новосибирской области количество детей-сирот сократилось на 14%.

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Игорь Кириченко
Журналист

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