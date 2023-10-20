В Новосибирской области количество детей-сирот сократилось на 14%

На пресс-конференции 20 октября заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова рассказала о результатах проектов, направленных на предотвращение сиротства в регионе.

За последние пять лет в области удалось достичь значительного снижения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 14%). Также количество детей, проживающих в детских домах, уменьшилось на 15%.

На мероприятии также обсуждались варианты размещения детей в замещающие семьи, включая усыновление, опеку и приемных родителей. В настоящее время в регионе действует 1 821 приемная семья, воспитывающая 3 331 ребенка. Кроме того, 3 490 семей являются опекунами для 4 180 детей в Новосибирской области.

Ранее стало известно о перечне недочётов в ремонте двух проспектов Академгородка.