Стало известно о перечне недочётов в ремонте двух проспектов Академгородка

12 октября подрядная организация «Дорбсиб Плюс» завершила работы по ремонту Морского проспекта и проспекта Строителей в Новосибирске.

Однако, 13 октября специально сформированная рабочая комиссия, назначенная департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города, обнаружила несколько недочетов.

Рабочая комиссия провела проверку, оценила соответствие выполненных работ проекту и произвела необходимые замеры. В результате проверки, комиссия рекомендовала дорожным подрядчикам устранить замечания и недоделки в течение 10 дней. После устранения недоработок, дороги будут готовы для транзитного транспорта и окончательной приемки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экстренно севший в Новосибирске самолет компании «Сибирь» отстранили от полетов.