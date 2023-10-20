Стало известно, по какому предмету больше никогда не будет контрольных

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам точно не будут проводиться. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что такое решение приняли консолидированно. Вопросы, связанные с 11 классами и процедурой проведения ВПР, все еще находятся в стадии обсуждения.

Ранее Музаев подчеркнул, что речь идет не о полной отмене проверочных работ в России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области начали совершенствовать механизмы противодействия коррупции.