сегодня
21 октября, 00:30
пробки
0/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 95.90 | eur 101.4
сегодня
21 октября, 00:30
пробки
0/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 95.90 | eur 101.4
вчера 19:30
общество

Стало известно, по какому предмету больше никогда не будет контрольных

Фото: Pexels.com

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам точно не будут проводиться. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что такое решение приняли консолидированно. Вопросы, связанные с 11 классами и процедурой проведения ВПР, все еще находятся в стадии обсуждения.

Ранее Музаев подчеркнул, что речь идет не о полной отмене проверочных работ в России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области начали совершенствовать механизмы противодействия коррупции.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в