В Новосибирской области начали совершенствовать механизмы противодействия коррупции

Губернатор Андрей Травников провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской области. Оно состоялось 19 октября в правительстве региона.

В рамках заседания обсудили меры по минимизации коррупционных рисков при предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным производителям.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов рассказал о мерах, принимаемых для исключения коррупционных проявлений при предоставлении господдержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции. Меры включают в себя установление единого способа определения получателей субсидий с использованием государственной информационной системы, обеспечивая тем самым прозрачность и уменьшая коррупционные риски.

Губернатор Андрей Травников отметил, что важно автоматизировать процесс отбора при предоставлении государственных субсидий для сельскохозяйственных производителей. Он заявил, что автоматизация процедур на 100% является наилучшим способом предотвратить коррупцию.

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