В Карелии полиция нашла семью, в которой душераздирающе кричал ребенок

Участковые установили квартиру, откуда, предположительно, раздавался плач.

В Петрозаводске на улице Интернационалистов сняли видео, на котором слышно, как в одной из квартир многоэтажного дома очень сильно кричит ребенок. Уже на следующий день эту семью полиция, Следственный комитет и детский омбудсмен Карелии. В МВД рассказали, что участковые нашли квартиру, откуда слышали крики.

В этой квартире живет семья с двумя детьми. Вечером 18 октября родители укладывали детей спать. Но младший ребенок из этой семьи хотел, чтобы включили мультики. Родители отказали маленькой девочке. Та в свою очередь начала истерику. Полиция региона продолжает проверку.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин взял проверку этого инцидента под личный контроль.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экстренное предупреждение о ветре до 27 м/с объявлено в Новосибирской области.