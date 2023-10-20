В Кемерове подросток, которого учитель вытолкал из кабинета, рассказал о конфликте

Подросток из Кемерова рассказал о конфликте, который произошел на уроке между ним и учителем. Преподаватель выгнал его из кабинета, обвинив в том, что мальчик сидел в телефоне и мешал остальным ученикам. Об этом сообщает телеканал RT.

После урока возникла острая ссора между учеником и учителем. По итогу, подростка отвели в отделение полиции из-за нецензурной брани.

Также ученик опроверг информацию о драке с педагогом, назвав ее бредом.

Школьный работник считает учителя нормальным человеком. Подросток, с его слов, ведет себя отвратительно.

Правоохранительные органы начали проверку этого инцидента.

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