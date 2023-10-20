В Новосибирске открылась первая в России выставка картин людей с деменцией под названием «Главное помнить». Об этом сообщили в Минздраве региона.

Организацию выставки поддержали художница и арт-терапевт Ксения Люшакова и Алена Ковешникова. У них есть опыт ухода за родными, страдающими деменцией.

Цель данного мероприятия заключается в привлечении внимания к проблеме деменции и демонстрации влияния этого заболевания на жизнь людей. На выставке представлены произведения искусства, отражающие различные этапы развития болезни.

Замминистр здравоохранения региона Елена Аксенова также посетила выставку. Она подчеркнула готовность системы здравоохранения и социальной службы помогать родственникам пациентов с деменцией.

Выставку «Главное помнить» можно посетить с 20 по 25 октября в кинотеатре «Победа».

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