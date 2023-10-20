В Новосибирске четыре месяца разыскивают 60-летнего мужчину

В Новосибирской области с июля месяца разыскивают без вести пропавшего 60-летнего Александр Барило.

По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», в Карасуке Новосибирской области без вести пропал 60-летний Александр Барило.

В своей группе «ВКонтакте» волонтеры обозначили, что мужчина пропал еще 2 июля 2023 года, но с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, обычное телосложение, седые волосы, зеленые глаза.

Особые приметы: носит бороду и усы. В день исчезновения сибиряк был одет в камуфляжную куртку, штаны цвета хаки и черные резиновые сланцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра, сообщите по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 или номеру полиции 112.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске таинственно исчез пожилой мужчина в галошах.