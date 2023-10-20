В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта дороги за почти полмиллиарда рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта участка улицы Мира от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Заказчик готов заплатить 472,6 миллиона рублей за выполнение работ.

Участок дороги протяженностью 2672 метра имеет проезжую часть шириной 14 метров с четырьмя полосами движения. В рамках проекта предусматривается исправление продольного и поперечного профиля дорожного покрытия, устройство верхнего слоя покрытия, установка бортовых камней на дороге и тротуарах, а также замена и восстановление дорожных знаков, ремонт светофорных объектов и другие соответствующие работы.

Подрядчика выберут по конкурсу. Его проведут через сайт госзакупок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ВТБ кредитует строительство жилого комплекса на 2,3 млрд рублей.