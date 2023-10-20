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вчера 21:23
Авто

В Новосибирске мужчина продает раритетную BMW, которой 85 лет

Фото: Авито

Житель Новосибирска продает раритетный автомобиль BMW 326, выпущенный в 1938 году. Ему уже 85 лет.

У автомобиля обновили с двигатель, механическую коробку передач и поставили задний мост от ГАЗ-21, оборудованный четырьмя передачами. Объявление о продаже размещено на сайте объявлений. Машина все еще в рабочем состоянии.

BMW имеет современный ПТС и страховку. Ранее автомобиль находился в собственности коллекционера из Москвы, который оценил его стоимость в 1,45 миллиона рублей. Пробег автомобиля составляет 35 тысяч километров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске откроют выставку арт-фотографа в технике желатиново-серебряной печати.

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Игорь Кириченко
Журналист

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