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общество

В Новосибирске откроют выставку арт-фотографа в технике желатиново-серебряной печати

Фото: скриншот из видео

В Новосибирске 26 октября откроется выставка под названием «Солнечная каллиграфия» в главном здании Краеведческого музея. На выставке покажут работы арт-фотографа Эдуарда Левена.

Автор использовал технику желатиново-серебряной печати для создания 28 маленьких фотографий и цифровой печати для 16 больших работ. Его проект основан на исследовании бликов солнца на воде, которые, при длительной выдержке, преобразились в изысканные линии-треки, создавая впечатление первозданного Хаоса.

Автор описывает свою работу как бесконечную игру солнца, воды и ветра, рассказывающую разные истории о мире, богах и людях.

Сведения о выставке доступны на официальном сайте музея.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открылась первая в России выставка картин людей с деменцией.

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Игорь Кириченко
Журналист

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