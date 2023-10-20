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общество

Ломает деревья и срывает крыши: мощный ветер обрушится на Новосибирск в выходные

Фото: Pexels.com

В Новосибирске на выходных 21 и 22 октября ожидаются дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 21 октября, весь день будет облачно. Днем и вечером ожидаются дожди. Температура воздуха ночью и утром составит +4...+5 градусов, а днем и вечером — +5...+11 градусов.

В воскресенье, 22 октября, также ожидается облачная погода. Однако уже без осадков. Температура воздуха составит +2 до +7 градусов.

Также в городе ожидается порывы сильного ветра до 17 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что капитальный ремонт школы №146 в Первомайском районе завершат к концу года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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