Ломает деревья и срывает крыши: мощный ветер обрушится на Новосибирск в выходные

В Новосибирске на выходных 21 и 22 октября ожидаются дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 21 октября, весь день будет облачно. Днем и вечером ожидаются дожди. Температура воздуха ночью и утром составит +4...+5 градусов, а днем и вечером — +5...+11 градусов.

В воскресенье, 22 октября, также ожидается облачная погода. Однако уже без осадков. Температура воздуха составит +2 до +7 градусов.

Также в городе ожидается порывы сильного ветра до 17 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что капитальный ремонт школы №146 в Первомайском районе завершат к концу года.