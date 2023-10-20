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общество

В Новосибирске начали сносить легендарного кафе уйгурской кухни у ЦУМа

Фото: скриншот

В Новосибирске начался снос популярного кафе уйгурской кухни «Мадина» рядом с ЦУМом. Местные жители говорят, что павильон, который функционировал более 30 лет, уже лишился своей вывески, и работники разбирают его вручную.

Заведение установили в 1989 году. Там продавали фрукты. Однако владелец Тохтаали Тохтиев решил превратить его в место общественного питания. Там он начал продавать манты. В дальнейшем в меню появились лагман, чебуреки и самса.

Собственник планирует перенести кафе в другое место. До 15 октября кафе «Мадина» работало на своем старом месте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ищут подрядчика для ремонта дороги за почти полмиллиарда рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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