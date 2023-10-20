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общество

В Новосибирске предприниматель заплатил киллерам 10 млн рублей за убийство коллеги

Фото: Pexels.com

В Новосибирске задержали двоих мужчин, которые семь раз выстрелили в местного бизнесмена. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

По данным ведомства, организатор преступления из-за личных неприязней в отношении 40-летнего Владимира Ф. разработал план по его убийству. Он позвал двух знакомых для совершения преступления за 10 миллионов рублей.

В ночь на 15 августа в Октябрьском районе нападавшие дождались Владимира и произвели 7 выстрелов из пистолета. Пострадавшего госпитализировали. Его жизнь удалось спасти. В отношении задержанных мужчин возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Организатора преступления объявили в федеральный розыск.

Ранее стало известно, чью руку вчера нашли на оживленной трассе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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